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: 76-74 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)

, EuroLeague'de konuk olduğu 'e 'in son anlarda attığı basketle 76-74 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 13. maçında 6. kez parkeden boynu bükük ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 22:57 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 01:56
Valencia Basket Anadolu Efes: 76-74 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)

EuroLeague'deki temsilcilerimizden , 13. hafta maçında İspanyol ekibi 'e konuk oldu. Lacivert-beyazlılar, büyük heyecana sahne olan mücadeleden 'in son saniyelerde bulduğu basketle 76-74 mağlup ayrıldı.

Valencia kentindeki La Fonteta Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu, 23-19 Anadolu Efes önde geçti. Fakat ilk yarı, ev sahibi ekibin 40-38 üstünlüğüyle bitti.

Anadolu Efes, son 10 dakikaya 6 sayı farkla (54-60) önde girdi ancak Valencia Basket, Prepelic'in son saniyede attığı basketle sahadan 76-74 galip ayrıldı.

Valencia Basket'ten Tobey, 21 sayıyla maçın en skoreri oldu. Anadolu Efes'te Micic ve Anderson 16'şar, Larkin ise 13 sayı kaydetti.

Ataman'ın ekibi bu sonuçla 6. yenilgisini alırken, Valencia ise 8. kez kazandı.

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