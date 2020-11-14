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Empera Halı 'da 11 Covid-19 vakası!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, spor dünyasında da etkisini yakından hissettiriyor. Son olarak Süper Ligi ekiplerinden Empara Halı Basketbol'da 11 vaka tespit edildi. Ligde oynanması planlanan maçı ertelendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 10:44
Empera Halı Gaziantep Basketbol'da 11 Covid-19 vakası!

Süper Ligi ekiplerinden Empera Halı Basketbol'da 5'i oyuncu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, A takım kadrosu, teknik heyet ve kulüp personelinin dün Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Testler sonuçlanmış ve 5 sporcumuzla teknik ve idari kadromuzdan 6 kişinin testleri pozitif çıkmıştır. Bulguya rastlanan sporcu ve personelimizin takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanmıştır. Bu kapsamda yarın oynayacağımız maçımız ileri bir tarihe ertelenmiş olup, ligdeki maç takvimimizle ilgili Türkiye Basketbol Federasyonunun kararı beklenmektedir."

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