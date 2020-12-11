Haberler Basketbol TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür

TBF Başkanı ’ndan Başkan 'a teşekkür

Corona virüs tedavi süreci tamamlanan Başkanı teşekkür mesajı yayımladı. Türkoğlu, başta Başkan olmak üzere kendisine bu süreçte destek veren herkese teşekkür etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 20:00
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür

Corona virüs tedavi süreci tamamlanan Başkanı teşekkür mesajı yayımladı.

Başkan Türkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kovid-19 tedavim sürecinde arayarak, mesaj ve desteklerini paylaşarak yanımda olan başta olmak üzere; 'na, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, bakanlarımıza, federasyon başkanlarımıza, basketbol camiamızın değerli temsilcilerine ve basın mensuplarına teşekkür ederim. Rahatsızlığım esnasında dualarını esirgemeyen herkese minnettarım.
Tedavi sürecimle yakından ilgilenen doktorlarımıza, zorlayıcı şartlara rağmen güler yüzlerini esirgemeyen sağlık çalışanlarımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum. Onların bu zor zamanlarda ne kadar büyük özverilerle çalıştıklarına yakından şahit oldum. Gerekli tedbirlere uyarak onların işlerini kolaylaştırmak en öncelikli görevimiz olmalıdır. Kovid-19 pandemisinde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden tüm hastalara şifa dilerim."

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