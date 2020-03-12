Bir oyuncuda koronavirüs çıktı! NBA'de tüm maçlar askıya alındı

NBA yönetimi yaptığı açıklamada, Utaz Jazz forması giyen bir basketbolcuda koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldığını duyurdu.

Fransız basınında yer alan iddialara göre bu oyuncu Rudy Gobert... Ancak henüz resmi kaynaklar tarafından bu iddia doğrulanmadı.

Bu gelişme sonrası tüm hazırlıkları yapılan ve başlamak üzere olan Oklahoma City-Utah Jazz maçı ertelendi.