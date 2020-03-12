Bir oyuncuda koronavirüs çıktı! NBA'de tüm maçlar askıya alındı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Bir oyuncuda çıktı! 'de tüm maçlar askıya alındı

Bir oyuncuda koronavirüs çıktı! NBA'de tüm maçlar askıya alındı

Amerikan (), basketbolculardan birinde yeni tip (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.

yönetimi yaptığı açıklamada, Utaz Jazz forması giyen bir basketbolcuda testinin pozitif çıkması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldığını duyurdu.

Fransız basınında yer alan iddialara göre bu oyuncu Rudy Gobert... Ancak henüz resmi kaynaklar tarafından bu iddia doğrulanmadı.

Bu gelişme sonrası tüm hazırlıkları yapılan ve başlamak üzere olan Oklahoma City-Utah Jazz maçı ertelendi.

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  1. 12.03.2020
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