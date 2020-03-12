Bir oyuncuda koronavirüs çıktı! NBA'de tüm maçlar askıya alındı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.
NBA yönetimi yaptığı açıklamada, Utaz Jazz forması giyen bir basketbolcuda koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldığını duyurdu.
Fransız basınında yer alan iddialara göre bu oyuncu Rudy Gobert... Ancak henüz resmi kaynaklar tarafından bu iddia doğrulanmadı.
Bu gelişme sonrası tüm hazırlıkları yapılan ve başlamak üzere olan Oklahoma City-Utah Jazz maçı ertelendi.
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
Bir oyuncuda koronavirüs çıktı! NBA'de tüm maçlar askıya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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