Alay etmişti! Rudy Gobert koronavirüse yakalandı
2 gün önce düzenlediği basın toplantısında konuşmasının ardından şaka yaparak tüm mikrofonlara dokunan NBA'in Utah Jazz takımında forma giyen Fransız basketbolcu Rudy Gobert, koronavirüse yakalandı. Bu gelişme sonrasında NBA'deki tüm maçlar süresiz askıya alındı.
Utah Jazz'in yıldız oyuncusu Rudy Gobert'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından NBA yönetimi yazılı bir duyuru paylaştı. Açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği bildirildi.
Gobert'in koronavirüse yakalanmasının ardından akıllara, oyuncunun iki gün önce basın toplantısında şaka amaçlı mikrofonlara dokunduğu görüntüler geldi.
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