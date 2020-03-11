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11 Mart 2020, Çarşamba
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'ta şoku! Resmen açıklandı

Juventus'ta koronavirüs şoku! Resmen açıklandı

Serie A ekiplerinden , 25 yaşındaki genç stoper 'ye yapılan yeni tip (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'da üç haftadır acil durum yaşanmasına neden olan Kovid-19 salgını, karşılaşmaların 3 Nisan'a kadar ertelendiği Serie A'ya da sıçradı.

kulübünden yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Rugani'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak oyuncuda herhangi bir belirti olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Juventus Futbol Kulübü şu anda onunla temasa geçenlerin sayımı da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini etkinleştirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Rugani, Serie A'da yeni tip bulaşan ilk futbolcu oldu.

Ülkede, 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 827'yi bulurken, hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 12 bin 462'ye ulaştı.

INTER TÜM SPORTİF FAALİYETLERİ DURDURDU!

Juventus'un 'nin koronavirüse yakalandığını açıklaması sonrası Inter'den flaş bir adım geldi: Milano kulübü, acil düzenlenen toplantıda alınan kararla maçlara çıkmayacaklarını ve tüm spor faaliyetleri durdurduklarını açıkladı.

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 02:17
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