İtalya Futbol Federasyonu'ndan olay itiraf: Serie A Tamamlanamayabilir! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Federasyondan olay itiraf: Lig sonlandırılabilir!

'ndan olay itiraf: Serie A Tamamlanamayabilir!

İtalya Futbol Federasyonu'ndan olay itiraf: Serie A Tamamlanamayabilir!

Tüm dünyaya kabus gibi çöken ve spor dallarını da olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sonrası 'ndan flaş bir itiraf geldi! Federasyon yetkilileri, Serie A'nın salgın nedeniyle bu sezon tamamlanamayabileceğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta İtalya'da koronavirüs nedeniyle tüm spor müsabakalarının 3 Nisan'a kadar ertelenmesine karar verilmişti. Bu karar sonrası, salgının yayılmasını engellemek amacıyla Serie A'da maçların seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı.

İtalya Futbol Fedetasyonu'ndan konuyla ilgili flaş bir itiraf geldi! Federasyon yetkilileri ligin tamamlanamaması ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

3 ALTERNATİF GÜNDEMDE

Peki, böyle bir durum yaşanırsa Serie A'nın kaderi ne olacak?

Konuyla ilgili, İFF Başkanı Gabriele Gravina'nın 23 Mart'ta düzenlenecek toplantıda değerlendirilmek üzere 3 alternatif gündeme getirdiği öğrenildi.



İşte o alternatifler:

- İlk seçenek, şampiyon ve küme düşecek takımların belirlenmesi için play-off oynanması.

- İkinci seçenek, mevcut sıralamanın sonuç kabul edilmesi ki bu durumda Lazio'nun 1 puan önünde olan Juventus şampiyon ilan edilecek.

- Üçüncü seçenek ise, bu sezon herhangi bir takımın şampiyon ilan edilmemesi.



2004-05 SEZONU AKILLARA GELDİ

Serie A'da 2004-05 sezonunda yaşanan şike skandalı sonrası küme düşürülmüş, şampiyonluk unvanı elinden alınmış ve unvan başka bir takıma verilmemişti.

1964 yılında ise iki takımın aynı puanla ligi bitirmesi üzerine Bologna, Inter'i play-off maçıyla yenerek şampiyon olmuştu.



SEZON UZATILABİLİR

Serie A'nın devam etmesi kararı çıksa ve 4 Nisan'dan itibaren maçlara devam edilse bile geriye kalan 12 hafta ve bunlara erteleme maçları da eklenince EURO 2020 sebebiyle tablo imkansız gibi görünüyor.

Gabriele Gravina da bunu hesaba katarak ligin 31 Mayıs'a kadar uzatılmasının tartışılacağını dile getirdi. Şimdi kulüpler ve taraftarlar federasyondan nasıl bir karar çıkacağını merakla bekliyor.

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 01:21
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İtalya Futbol Federasyonu'ndan olay itiraf: Serie A Tamamlanamayabilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN