İtalya Futbol Federasyonu'ndan olay itiraf: Serie A Tamamlanamayabilir!
Tüm dünyaya kabus gibi çöken ve spor dallarını da olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sonrası İtalya Futbol Federasyonu'ndan flaş bir itiraf geldi! Federasyon yetkilileri, Serie A'nın salgın nedeniyle bu sezon tamamlanamayabileceğini belirtti.
Geçtiğimiz hafta İtalya'da koronavirüs nedeniyle tüm spor müsabakalarının 3 Nisan'a kadar ertelenmesine karar verilmişti. Bu karar sonrası, salgının yayılmasını engellemek amacıyla Serie A'da maçların seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı.
İtalya Futbol Fedetasyonu'ndan konuyla ilgili flaş bir itiraf geldi! Federasyon yetkilileri ligin tamamlanamaması ihtimalinin bulunduğunu belirtti.
3 ALTERNATİF GÜNDEMDE
Peki, böyle bir durum yaşanırsa Serie A'nın kaderi ne olacak?
Konuyla ilgili, İFF Başkanı Gabriele Gravina'nın 23 Mart'ta düzenlenecek toplantıda değerlendirilmek üzere 3 alternatif gündeme getirdiği öğrenildi.
İşte o alternatifler:
- İlk seçenek, şampiyon ve küme düşecek takımların belirlenmesi için play-off oynanması.
- İkinci seçenek, mevcut sıralamanın sonuç kabul edilmesi ki bu durumda Lazio'nun 1 puan önünde olan Juventus şampiyon ilan edilecek.
- Üçüncü seçenek ise, bu sezon herhangi bir takımın şampiyon ilan edilmemesi.
2004-05 SEZONU AKILLARA GELDİ
Serie A'da 2004-05 sezonunda yaşanan şike skandalı sonrası Juventus küme düşürülmüş, şampiyonluk unvanı elinden alınmış ve unvan başka bir takıma verilmemişti.
1964 yılında ise iki takımın aynı puanla ligi bitirmesi üzerine Bologna, Inter'i play-off maçıyla yenerek şampiyon olmuştu.
SEZON UZATILABİLİR
Serie A'nın devam etmesi kararı çıksa ve 4 Nisan'dan itibaren maçlara devam edilse bile geriye kalan 12 hafta ve bunlara erteleme maçları da eklenince EURO 2020 sebebiyle tablo imkansız gibi görünüyor.
Gabriele Gravina da bunu hesaba katarak ligin 31 Mayıs'a kadar uzatılmasının tartışılacağını dile getirdi. Şimdi kulüpler ve taraftarlar federasyondan nasıl bir karar çıkacağını merakla bekliyor.
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 01:21
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Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
İtalya Futbol Federasyonu'ndan olay itiraf: Serie A Tamamlanamayabilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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