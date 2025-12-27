Fenerbahçe Musaba transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme süresi

Fenerbahçe'nin bir süredir transfer gündeminde yer alan Anthony Musaba ile her konuda anlaşmaya vardığı ve Musaba'nın ara transfer dönemi başladığında kendisini sarı-lacivertli takımın futbolcusu yapacak imzayı atacağı öğrenildi. Öte yandan sözleşmenin süresi ise belli oldu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 06:50Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 08:58
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.