Fenerbahçe Musaba transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme süresi

Fenerbahçe Musaba transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme süresi

Fenerbahçe'nin bir süredir transfer gündeminde yer alan Anthony Musaba ile her konuda anlaşmaya vardığı ve Musaba'nın ara transfer dönemi başladığında kendisini sarı-lacivertli takımın futbolcusu yapacak imzayı atacağı öğrenildi. Öte yandan sözleşmenin süresi ise belli oldu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 08:58
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Musaba transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme süresi

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, hücum bölgesine bir takviye yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe Musaba transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme süresi

Fenerbahçe'nin bu doğrultuda transfer gündemine Samsunspor'un futbolcusu Anthony Musaba'yı aldığı öğrenilmişti. Musaba hakkında son olarak sarı-lacivertlileri sevindirecek flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Musaba transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme süresi

MUSABA ARTIK F.BAHÇELİ

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Anthony Musaba, transferin resmen başladığı 2 Ocak'ta kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 4.5 yıllık imzayı atacak.

