Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Hakan Çalhanoğlu planı! Sezon sonu için düğmeye basıldı

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Sezon başında kapıdan dönen Hakan Çalhanoğlu transferi için Galatasaray yeniden pozisyon aldı. Sarı-kırmızılılar, yıldız ismi uygun maliyetle kadroya katmak adına sezon sonunu bekleme kararı aldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 08:44
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray, yaz transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu ile prensipte anlaşma sağlamasına rağmen, Inter'in 30 milyon euroyu bulan bonservis talebi nedeniyle bu transferi rafa kaldırmıştı. Sarı-kırmızılılar; Wilfried Singo, Victor Osimhen ve Uğurcan Çakır için toplamda 135 milyon euroyu bulan harcamalar sonrası bütçede alan açamamıştı.

INTER OCAKTA BIRAKMIYOR

İtalya'dan gelen bilgilere göre Inter, sezonun ilk yarısında yüksek performans sergileyen milli futbolcunun ocak ayında ayrılığına sıcak bakmıyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ise Galatasaray ihtimalini göz önünde bulundurarak kulübünün yeni sözleşme tekliflerine şu aşamada olumlu yanıt vermedi.

SEZON SONU HAMLESİ

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu için asıl hamleyi sezon sonunda yapmayı planlıyor. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalacak olmasını avantaja çevirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, bonservis bedelini aşağı çekmek istiyor. İtalyan basınında yer alan haberlerde, yaz aylarında rakamın 15 milyon euro seviyelerine kadar düşebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Juventus'un da gündeminde olan milli yıldızın ailesinin Türkiye'ye dönüşe sıcak bakması, Galatasaray'ın elini güçlendiren önemli bir faktör olarak görülüyor.

RAKAMLARLA HAKAN ÇALHANOĞLU

2021'den bu yana Inter formasıyla 200 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu; 45 gol, 35 asistlik katkı sundu. A Milli Takım'da ise 102 karşılaşmada 22 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro civarında gösteriliyor.

SON DAKİKA
Lewandowski'den transfer açıklaması! 01:19
TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemleri açıkladı! 01:19
Ali Palabıyık'tan "bahis" açıklaması! 01:19
F.Bahçe'ye Becao piyangosu! 01:19
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 01:19
En-Nesyri'ye S. Arabistan kancası! 01:19
Bahis soruşturmasında 42 sevk daha! 01:19
Milan Baros'tan Icardi ve F.Bahçe sözleri! 01:19
Traktör'den ligden çekilme açıklaması! 01:19
Beşiktaş'tan kadro dışı açıklaması! 01:19
Fred'e Brezilya'dan talip var! 01:19
Alaba R. Madrid'den ayrılıyor mu? 01:19