TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Hakan Çalhanoğlu planı! Sezon sonu için düğmeye basıldı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Galatasaray, yaz transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu ile prensipte anlaşma sağlamasına rağmen, Inter'in 30 milyon euroyu bulan bonservis talebi nedeniyle bu transferi rafa kaldırmıştı. Sarı-kırmızılılar; Wilfried Singo, Victor Osimhen ve Uğurcan Çakır için toplamda 135 milyon euroyu bulan harcamalar sonrası bütçede alan açamamıştı.

INTER OCAKTA BIRAKMIYOR İtalya'dan gelen bilgilere göre Inter, sezonun ilk yarısında yüksek performans sergileyen milli futbolcunun ocak ayında ayrılığına sıcak bakmıyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ise Galatasaray ihtimalini göz önünde bulundurarak kulübünün yeni sözleşme tekliflerine şu aşamada olumlu yanıt vermedi.