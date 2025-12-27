CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Ademola Lookman hamlesi! Masadaki teklif ortaya çıktı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Ademola Lookman hamlesi! Masadaki teklif ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Ara transfer için vites yükselten Fenerbahçe, Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman'da yeniden atağa geçti. Sarı-lacivertlilerin sunduğu ilk teklif ve İtalyan kulübünün beklentisi netleşti. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 09:19
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Ademola Lookman hamlesi! Masadaki teklif ortaya çıktı

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, ara transfer dönemine güçlü bir takviye yapma hedefiyle çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biri olan Ademola Lookman için temasların yeniden hız kazandığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Ademola Lookman hamlesi! Masadaki teklif ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta Milano'da Lookman cephesiyle yapılan ilk görüşmenin son derece olumlu geçtiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin oyuncunun menajeriyle bir kez daha masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi. Kulüp kaynakları, sürecin yönetim nezdinde yüksek motivasyonla yürütüldüğünü aktarıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Ademola Lookman hamlesi! Masadaki teklif ortaya çıktı

TRANSFER OPERASYONU SÜRÜYOR
Başkan Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından transfer operasyonunun ivme kazandığı, Lookman dosyasının da öncelikli başlıklar arasında yer aldığı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Ademola Lookman hamlesi! Masadaki teklif ortaya çıktı

25 MİLYON EUROLUK RESMİ TEKLİF
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin, Atalanta'ya ilk etapta 25 milyon euro bonservis bedeli içeren resmi teklif sunduğu öğrenildi. İtalyan temsilcisi Atalanta ise kapıyı 40 milyon eurodan açtı. Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü ve orta noktada buluşma ihtimalinin masada olduğu vurgulanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Ademola Lookman hamlesi! Masadaki teklif ortaya çıktı

OSIMHEN VE CENK'TEN REFERANS ALDI
Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Lookman'ın Türkiye seçeneğine sıcak baktığı belirtiliyor. Yıldız oyuncunun, İstanbul ve kulüp yapısı hakkında bilgi almak için Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Victor Osimhen ile görüştüğü; ayrıca Everton'dan eski takım arkadaşı Cenk Tosun'dan Fenerbahçe hakkında olumlu referans aldığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Ademola Lookman hamlesi! Masadaki teklif ortaya çıktı

BU SEZONKİ PERFORMANSI
Atalanta formasıyla bu sezon 11 Serie A ve 5 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Lookman, ligde 2 gol, Avrupa arenasında 1 gol – 1 asistlik katkı sağladı. İtalyan kulübü, Nijeryalı yıldızı Ağustos 2022'de Leipzig'den 10,8 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu planı! G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu planı! 08:44
Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor maçı detayları! Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor maçı detayları! 08:43
SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK maçı detayları! SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK maçı detayları! 08:24
Lewandowski'den transfer açıklaması! Lewandowski'den transfer açıklaması! 01:19
TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemleri açıkladı! TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemleri açıkladı! 01:19
Ali Palabıyık'dan "bahis" açıklaması! Ali Palabıyık'dan "bahis" açıklaması! 01:19
Daha Eski
F.Bahçe'ye Becao piyangosu! F.Bahçe'ye Becao piyangosu! 01:19
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 01:19
En-Nesyri’ye S. Arabistan kancası! En-Nesyri’ye S. Arabistan kancası! 01:19
Bahis soruşturmasında 42 sevk daha! Bahis soruşturmasında 42 sevk daha! 01:19
Milan Baros'tan Icardi ve F.Bahçe sözleri! Milan Baros'tan Icardi ve F.Bahçe sözleri! 01:19
Traktör'den ligden çekilme açıklaması! Traktör'den ligden çekilme açıklaması! 01:19