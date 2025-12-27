TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Ademola Lookman hamlesi! Masadaki teklif ortaya çıktı

25 MİLYON EUROLUK RESMİ TEKLİF

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin, Atalanta'ya ilk etapta 25 milyon euro bonservis bedeli içeren resmi teklif sunduğu öğrenildi. İtalyan temsilcisi Atalanta ise kapıyı 40 milyon eurodan açtı. Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü ve orta noktada buluşma ihtimalinin masada olduğu vurgulanıyor.

OSIMHEN VE CENK'TEN REFERANS ALDI

Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Lookman'ın Türkiye seçeneğine sıcak baktığı belirtiliyor. Yıldız oyuncunun, İstanbul ve kulüp yapısı hakkında bilgi almak için Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Victor Osimhen ile görüştüğü; ayrıca Everton'dan eski takım arkadaşı Cenk Tosun'dan Fenerbahçe hakkında olumlu referans aldığı kaydedildi.