TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Ademola Lookman hamlesi! Masadaki teklif ortaya çıktı

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, ara transfer dönemine güçlü bir takviye yapma hedefiyle çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biri olan Ademola Lookman için temasların yeniden hız kazandığı öğrenildi.
Geçtiğimiz hafta Milano'da Lookman cephesiyle yapılan ilk görüşmenin son derece olumlu geçtiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin oyuncunun menajeriyle bir kez daha masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi. Kulüp kaynakları, sürecin yönetim nezdinde yüksek motivasyonla yürütüldüğünü aktarıyor.
TRANSFER OPERASYONU SÜRÜYOR Başkan Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından transfer operasyonunun ivme kazandığı, Lookman dosyasının da öncelikli başlıklar arasında yer aldığı ifade ediliyor.
25 MİLYON EUROLUK RESMİ TEKLİF Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin, Atalanta'ya ilk etapta 25 milyon euro bonservis bedeli içeren resmi teklif sunduğu öğrenildi. İtalyan temsilcisi Atalanta ise kapıyı 40 milyon eurodan açtı. Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü ve orta noktada buluşma ihtimalinin masada olduğu vurgulanıyor.
OSIMHEN VE CENK'TEN REFERANS ALDI Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Lookman'ın Türkiye seçeneğine sıcak baktığı belirtiliyor. Yıldız oyuncunun, İstanbul ve kulüp yapısı hakkında bilgi almak için Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Victor Osimhen ile görüştüğü; ayrıca Everton'dan eski takım arkadaşı Cenk Tosun'dan Fenerbahçe hakkında olumlu referans aldığı kaydedildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI Atalanta formasıyla bu sezon 11 Serie A ve 5 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Lookman, ligde 2 gol, Avrupa arenasında 1 gol – 1 asistlik katkı sağladı. İtalyan kulübü, Nijeryalı yıldızı Ağustos 2022'de Leipzig'den 10,8 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.
Genç milli takımlarda İngiltere'yi tercih eden Lookman, daha sonra Nijerya Milli Takımı'nı seçti ve 36 maçta 9 gol kaydetti.