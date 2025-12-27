CANLI YAYIN | Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

1. Lig maratonunda ilk devrenin final haftası, Sivas'ta stratejik bir mücadeleye sahne oluyor. Sivasspor ile Bandırmaspor kapışması, her iki ekibin de devre arası transfer dönemi öncesi nerede olduklarını görmeleri açısından büyük öneme sahip. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki Sivasspor, savunmadaki eksiklerine rağmen hücumda etkili olmaya çalışırken; Bandırmaspor, orta sahadaki dinamik yapısıyla Sivas deplasmanından puan koparmanın planlarını yapıyor. İşte Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor maçının detayları...

Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynayacak. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Erdem Mertoğlu'nun yöneteceği mücadelede hakem yardımcılıklarını ise Selahattin Altay ve Kerem Kalkan üstlenecek.