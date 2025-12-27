SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK maçı CANLI: Saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Sarıyer, sahasında şampiyonluk adaylarından Bodrum FK’yı konuk ediyor. Ligde topladığı 18 puanla 18. sırada yer alan ve teknik direktör Servet Çetin’in gelişiyle yeni bir ivme yakalamak isteyen Sarıyer, taraftarı önünde kazanarak devre arasına umutlu girmeyi hedefliyor. 32 puanla 4. sırada bulunan Bodrum FK ise, zirve takibini sürdürmek için bu zorlu deplasmandan üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 08:24 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 08:43
SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İstanbul'un köklü takımlarından Sarıyer, ligin ilk yarısının son maçında Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda Bodrum FK karşısında galibiye için sahaya çıkıyor. Küme düşme hattının sıcaklığını ensesinde hisseden ev sahibi ekip, özellikle iç sahadaki coşkulu oyunuyla rakibini sürprize uğratmak niyetinde. Diğer yanda ise son haftalarda deplasmanda galibiyet hasreti çeken Bodrum FK, tecrübeli ayaklarıyla İstanbul'dan kayıpsız dönerek devre arasına şampiyonluk potasında girmek istiyor. İşte SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK maçı detayları...

SMS GRUP SARIYERSPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynayacak. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

SMS GRUP SARIYERSPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 19. hafta açılış maçı kapsamında oynanacak SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Yiğit Arslan yönetecek. Hakem yardımcılıklarını ise Sezgin Çınar ve Emrah Türkyılmaz üstlenecek.

