SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK maçı CANLI: Saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbul'un köklü takımlarından Sarıyer, ligin ilk yarısının son maçında Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda Bodrum FK karşısında galibiye için sahaya çıkıyor. Küme düşme hattının sıcaklığını ensesinde hisseden ev sahibi ekip, özellikle iç sahadaki coşkulu oyunuyla rakibini sürprize uğratmak niyetinde. Diğer yanda ise son haftalarda deplasmanda galibiyet hasreti çeken Bodrum FK, tecrübeli ayaklarıyla İstanbul'dan kayıpsız dönerek devre arasına şampiyonluk potasında girmek istiyor. İşte SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK maçı detayları...

SMS GRUP SARIYERSPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynayacak. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

SMS GRUP SARIYERSPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 19. hafta açılış maçı kapsamında oynanacak SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Yiğit Arslan yönetecek. Hakem yardımcılıklarını ise Sezgin Çınar ve Emrah Türkyılmaz üstlenecek.