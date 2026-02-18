CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Karabağ sahasında Newcastle United'a farklı kaybetti!

Karabağ sahasında Newcastle United'a farklı kaybetti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off eşleşmesinin ilk turunda Karabağ sahasında İngiliz ekibi Newcastle United'ı konuk etti. Karabağ rakibine 6-1'lik skorla kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 22:53
Karabağ sahasında Newcastle United'a farklı kaybetti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off eşleşmesinin ilk turunda Karabağ, sahasında Newcastle United'ı ağırladı. Temsilcimiz, mücadeleyi 6-1 kaybetti ve tur atlama şansınız mucizelere bıraktı. Konuk ekip, ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. 2. yarıda Karabağ, farkı 4'e indirse de Newcastle'ın dakika 72'de bulduğu gol ile birlikte skor atandı: 6-1.

İngiliz ekibinin gollerini Anthony Gordon (4 gol), Malick Thiaw ve Jacob Murphy kaydetti.

Temsilcimiz Karabağ'ın tek golü ise dakika 54'te Elvin Cafarguliyev'den geldi.

İki takım arasındaki rövanş maçı 24 Şubat Salı günü TSİ 23:00'da başlayacak.

Osimhen film gibi olan hayat hikayesini anlattı!
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Beyaz Saray'dan İran'a saldırı mesajı: "Birçok gerekçe öne sürülebilir" | Donald Trump Hint Okyanusu'ndaki gizli üssü işaret etti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes yarı finale yükseldi!
Arda Turan’ın yıldızı Süper Lig devinin taraftarına hayran kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karabağ evinde farklı kaybetti Karabağ evinde farklı kaybetti 22:53
Manisa FK sahasında kazandı! Manisa FK sahasında kazandı! 22:25
Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçı detayları Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçı detayları 18:19
Fenerbahçe Opet-Spar Girona maçı detayları Fenerbahçe Opet-Spar Girona maçı detayları 18:40
Pereira'dan flaş F.Bahçe açıklaması! Pereira'dan flaş F.Bahçe açıklaması! 18:49
Osimhen film gibi olan hayat hikayesini anlattı! Osimhen film gibi olan hayat hikayesini anlattı! 21:32
Daha Eski
UEFA'dan Vinicius Jr'a yönelik ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma UEFA'dan Vinicius Jr'a yönelik ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma 15:56
Fenerbahçe Beko'da Melli şoku! Fenerbahçe Beko'da Melli şoku! 16:02
TOFAŞ'ı yenen Beşiktaş GAİN yarı finalde! TOFAŞ'ı yenen Beşiktaş GAİN yarı finalde! 16:41
Erzurumspor FK uzatmalarda kazandı Erzurumspor FK uzatmalarda kazandı 16:43
Gol düellosunda kazanan Çorum FK Gol düellosunda kazanan Çorum FK 16:49
Anadolu Efes yarı finale yükseldi! Anadolu Efes yarı finale yükseldi! 17:38