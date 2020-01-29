Kıymete bindi

İtalya'daki gururumuz Cengiz Ünder, yaşadığı sakatlıklardan sonra gözden düşmüştü. Roma forması giyen milli oyuncu, aynı zamanda teknik direktör Fonseca'nın planları arasında yer almıyordu. Fakat son haftalarda formayı sırtına geçiren 23 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezondan esintiler sunmaya başladı. Zaniolo'nun sakatlığından sonra takımın en önemli hücum ayaklarından biri olan Cengiz, son 4 maçın tamamında forma giyerken; 1 kez ağları sarstı. Juventus'a karşı da nefis oynayan ve attığı gol Buffon'a çarptığı için kendisine yazılmayan Cengiz için Roma'ya birçok teklif gelmişti. Milan, Bayern Münih ve Manchester United gibi takımların radarında olan genç kanat için daha önce 35 milyon euro'luk bir bedel belirleyen Roma, bu karardan vazgeçti. İtalyan ekibi, artık gelen tüm teklifleri geri çeviriyor.