Kıymete bindi
Sakatlıklardan sonra gözden düşen Cengiz Ünder, yeniden takımın yıldızı oldu. İtalyan ekibinin, 23 yaşındaki milli yıldız için gelen teklifleri geri çevirdiği bildirildi.
İtalya'daki gururumuz Cengiz Ünder, yaşadığı sakatlıklardan sonra gözden düşmüştü. Roma forması giyen milli oyuncu, aynı zamanda teknik direktör Fonseca'nın planları arasında yer almıyordu. Fakat son haftalarda formayı sırtına geçiren 23 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezondan esintiler sunmaya başladı. Zaniolo'nun sakatlığından sonra takımın en önemli hücum ayaklarından biri olan Cengiz, son 4 maçın tamamında forma giyerken; 1 kez ağları sarstı. Juventus'a karşı da nefis oynayan ve attığı gol Buffon'a çarptığı için kendisine yazılmayan Cengiz için Roma'ya birçok teklif gelmişti. Milan, Bayern Münih ve Manchester United gibi takımların radarında olan genç kanat için daha önce 35 milyon euro'luk bir bedel belirleyen Roma, bu karardan vazgeçti. İtalyan ekibi, artık gelen tüm teklifleri geri çeviriyor.
- 29.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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