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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Eriksen ’de

Eriksen İnter’de

Inter, uzun süredir peşinde olduğu 'de (27) mutlu sona ulaştı.

Inter, uzun süredir peşinde olduğu 'de (27) mutlu sona ulaştı. Danimarkalı 10 numara ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan İtalyanlar, Tottenham'a 20 milyon euro ödeyecek. Eriksen, bu sezon 28 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.
  1. 29.1.2020
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