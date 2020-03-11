Golden State Warriors – Brooklyn Nets maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak
Golden State Warriors ile Brooklyn Nets arasında oynanacak maç koronavirüs tedbiri kapsamında seyircisiz oynanacak. Bu maç koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanan ilk mücadele olacak. Golden State alınan kararı sosyal medya hesabından da duyurdu.
Tüm dünyaya hızla yayılan korona virüsü, spor müsabakalarına da etki etmeye devam ediyor. NBA'de Golden State Warriors, Brookyln Nets maçını seyircisiz oynayacak.
Golden State Warriors yapılan toplantıların ardından Brooklyn Nets ile oynanacak zorlu karşılaşmanın seyircisiz oynanmasını kararlaştır.
AÇIKLAMA GELDİ
Golden State Warriors'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsün yayılmasıyla ilgili artan endişeler nedeniyle San Francisco şehrinde Chase Center'daki Nets'e karşı oynanacak olan karşılaşma seyircisiz oynanacak. Bu karşılaşmaya bilet alan taraftarlar, ödenen tutarda geri ödeme alacaktır." ifadelerine yer verildi.
Due to escalating concerns about the spread of the coronavirus, and in consultation with the City and County of San Francisco, tomorrow night's game vs. the Nets at Chase Center will be played without fans. Fans with tickets to this game will receive a refund in the amount paid. pic.twitter.com/DMpO71ocvg— Golden State Warriors (@warriors) March 11, 2020
- 11.03.2020
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Toplam 1
Yorum
kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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Yorum
uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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