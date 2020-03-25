Euroleague ve Eurocup ne zaman başlayacak? İşte alınan o karar
Corona virüsü salgını nedeniyle bir süreliğine askıya alınan THY Euroleague (Avrupa Ligi) ve ULEB Eurocup (Avrupa Kupası) organizasyoslarının sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlayacağı duyuruldu.
Basketbolda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak askıya alınan THY Euroleague ve ULEB Eurocup'ın sağlık koşulları elverdiği zaman format değişikliğine uğramadan yeniden başlayacağı açıklandı.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Ligi yönetiminin video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı belirtildi.
Toplantıda, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nın mevcut formatta devam edilerek bitirilmesi yönünde karar alındığı aktarıldı.
Karşılaşmaların uygun sağlık koşulları sağlandığı zaman devam edeceği kaydedildi.
Mayıs ayında tamamlanması planlanan organizasyonların muhtemelen daha ileri bir tarihte sona ereceği belirtildi.
- 25.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Euroleague ve Eurocup ne zaman başlayacak? İşte alınan o karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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