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25 Mart 2020, Çarşamba
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ve ne zaman başlayacak? İşte alınan o karar

Euroleague ve Eurocup ne zaman başlayacak? İşte alınan o karar

Corona virüsü salgını nedeniyle bir süreliğine askıya alınan () ve () organizasyoslarının sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlayacağı duyuruldu.

yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak askıya alınan ve 'ın sağlık koşulları elverdiği zaman format değişikliğine uğramadan yeniden başlayacağı açıklandı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetiminin video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı belirtildi.

Toplantıda, THY Avrupa Ligi ve ULEB 'nın mevcut formatta devam edilerek bitirilmesi yönünde karar alındığı aktarıldı.

Karşılaşmaların uygun sağlık koşulları sağlandığı zaman devam edeceği kaydedildi.

Mayıs ayında tamamlanması planlanan organizasyonların muhtemelen daha ileri bir tarihte sona ereceği belirtildi.

  1. 25.03.2020
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