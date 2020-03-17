Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için flaş karar! - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
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ve için flaş karar!

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için flaş karar!

'nin ertelenmesinin hemen ardından ve için de flaş bir karar geldi. Fransız basınının geçtiği son dakika bilgisine göre bu organizasyonlar da askıya alındı.

Koronavirüs nedeniyle birçok organizasyonun yanın 'nin de 2021 yılında oynanmasına karar verildi. Bunun yanında ve 'nin de akıbeti de merakla bekleniyordu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve genel sekreter Theodore Theodoridis, koronavirüs tehlikesi geçene kadar UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de askıya alındığını duyurdu. Bu iki organizasyonun tehlike geçmesinin ardından devam etmesi bekleniyor.

UEFA ayrıca iki çalışma grubunun oluşturulduğunu duyurdu. İlki organizasyon takvimleri ile ikinci grubun ise alınan kararların ekonomik sonuçlarıyla ilgineceğini duyurdu. Öte yandan salı günü 55 federasyon başkanı ve genel sekreterleri ile bilgi vermek amacıyla toplanılacağı açıklandı.

  1. 17.03.2020
  2. Güncelleme: 17.03.2020 16:15
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