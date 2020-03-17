Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için flaş karar!
EURO 2020'nin ertelenmesinin hemen ardından UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için de flaş bir karar geldi. Fransız basınının geçtiği son dakika bilgisine göre bu organizasyonlar da askıya alındı.
Koronavirüs nedeniyle birçok organizasyonun yanın EURO 2020'nin de 2021 yılında oynanmasına karar verildi. Bunun yanında UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de akıbeti de merakla bekleniyordu.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve genel sekreter Theodore Theodoridis, koronavirüs tehlikesi geçene kadar UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de askıya alındığını duyurdu. Bu iki organizasyonun tehlike geçmesinin ardından devam etmesi bekleniyor.
UEFA ayrıca iki çalışma grubunun oluşturulduğunu duyurdu. İlki organizasyon takvimleri ile ikinci grubun ise alınan kararların ekonomik sonuçlarıyla ilgineceğini duyurdu. Öte yandan salı günü 55 federasyon başkanı ve genel sekreterleri ile bilgi vermek amacıyla toplanılacağı açıklandı.
- 17.03.2020
- Güncelleme: 17.03.2020 16:15
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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