Ülkemizinde yer alacağı EURO 2020 Futbol Organizasyonu koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelenerek, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihinde oynanmasına karar verildi.
Norveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre UEFA, EURO 2020'yi 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihine ertelenmesine karar verdi.
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- 17.03.2020
- Güncelleme: 17.03.2020 15:35
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA kararını verdi! EURO 2020 ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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