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17 Mart 2020, Salı
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kararını verdi! ertelendi

UEFA kararını verdi! EURO 2020 ertelendi

Ülkemizinde yer alacağı Futbol Organizasyonu koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelenerek, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihinde oynanmasına karar verildi.

Norveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre , 'yi 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihine ertelenmesine karar verdi.

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  1. 17.03.2020
  2. Güncelleme: 17.03.2020 15:35
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