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17 Mart 2020, Salı
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Ligi koronavirüs nedeniyle ertelendi

Rusya Ligi koronavirüs nedeniyle ertelendi

Federasyonu, tüm profesyonel liglerin koronavirüs salgını nedeniyle 10 'a kadar ertelendiğini açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan koronavirüs, hayatın her alanını olduğu gibi futbolu da olumsuz etkiledi.

Bu sebepten dolayı ertelenen birçok büyük ligin ardından Premier Ligi de, koronavirüs salgını nedeniyle 10 'a kadar ertelendi.

  1. 17.03.2020
  2. Güncelleme: 17.03.2020 15:36
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