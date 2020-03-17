Rusya Ligi koronavirüs nedeniyle ertelendi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan koronavirüs, hayatın her alanını olduğu gibi futbolu da olumsuz etkiledi.

Bu sebepten dolayı ertelenen birçok büyük ligin ardından Rusya Premier Ligi de, koronavirüs salgını nedeniyle 10 Nisan'a kadar ertelendi.