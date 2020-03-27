Futbolcular Birliği'nden resmi açıklama! Oyuncu sözleşmeleri...

FIFA, Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği ile gerçekleştirdiği toplantıda Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı, kulüplerin karşı karşıya kalacağı ekonomik krizden dolayı futbolcuların maaşlarında %50 indirime gidilmesi formülünü sundu.

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği arasında yapılan toplantı sonrasında resmi açıklama geldi. Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği konuyla ilgili olarak resi açıklamada bulundu.

"Profesyonel futbolculardan birçok yardım talebi alıyoruz. Biz de bu birlikteliği desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak yaşanan ekonomik krizden dolayı birçok ülkede kulüpler oyuncularla sözleşmelerini feshediyor ve maaşlarında tek taraflı olarak indirim kararı alıyor. Bundan dolayı endişeliyiz. Kısa vadeli mali sıkıntı yaşayan kulüpler personelleri işten çıkarıyor. Hem iş verenler, hem de oyuncular ve çalışanların çıkarlarını dikkate alacak şekilde sizleri adil bir anlaşmaya davet ediyoruz."

TOPLANTIDA KONUŞULAN KONULAR

Toplantıda, kulüplerin ekonomik krizle başa çıkmaları adına futbolcu maaşlarının indirilmesi konusu tartışıldı. Hatırlanacağı üzere özellikle Norveç'te birçok kulüp sponsorluklar ve özellikle yayın gelirlerinin sağlanamamasından dolayı futbolcu dahil olmak üzere birçok personelin görevine son vermek zorunda kaldı.

Toplantıda ayrıca federasyonlar, futbolcular, sponsorlar ve yayıncı kuruluşların katkıda bulunacağı bir fon oluşturulması konuşuldu. Futbolu ve kulüpleri bu süreçte ayakta tutabilmek adına bu şekilde bir fon oluşturulacağı öğrenildi.