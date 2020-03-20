Spora mola

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Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 3 federasyon başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından , , voleybol ve hentbol ligleri için erleme kararı aldıklarını açıkladı.

Koronavirüs salgını, Türk sporunu da vurdu. , , voleybol ve hentbol liglerinde salgın nedeniyle erteleme kararı alındı. Ankara'da Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun daveti üzerine Futbol Federasyonu () Başkanı , TFF Başkanvekili , Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı , Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı , dün bir araya geldi. Basına kapalı olarak 3 saat süren görüşmenin ardından alınan kararlar açıklanırken, ilk sözü alan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"MAÇLAR DURDURULDU"

"Tüm dünyayı saran, birçok ülkeden binlerce insana bulaşan koronavirüs salgını ile mücadelemiz devlet-millet iş birliğiyle devam ediyor. Türkiye olarak, salgın ilk defa ortaya çıktığı andan itibaren hızlı ve etkin önlemler alan birkaç ülkeden biriyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'ın başkanlığındaki Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda yapılan görüşmelerde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir. Müsabakalar bugünden (dün) itibaren durduruldu."

"BU İRTİFA KAYBI DEĞİL"

"Konuyla ilgili kulüplerimizi temsilen kulüpler birliği başkanımızla ve federasyon başkanlarımızla toplantı gerçekleştirdik. Liglerin oynanmayacağı bu zamanın, tüm branşlarda irtifa kaybı değil; yenilenme, toparlanma için fırsat olduğu kanaatindeyiz. Türk sporunun yarınlarda çok daha güçlü kılmak en önemli hedefimizdir. Bu süreçte, federasyonlar ve kulüpler sporcu, antrenör ve diğer çalışanlarının sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri hassasiyetle yerine getirecektir. Federasyonlarımıza da üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyi ve planlamalarını eksiksiz yapmaları hususunda talimatlandırdık."

  1. 20.3.2020
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