Hertha Berlin'den koronavirüs itirafı - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Hertha Berlin'den koronavirüs itirafı

'den koronavirüs itirafı

Hertha Berlin'den koronavirüs itirafı

takımlarından , bir futbolcusunun şikayeti üzerine yapılan test sonucunda koronavirüs teşhisi konulduğunu ve tüm takımın ve kulüp personelinin 14 gün karantina altına alındığını açıkladı.

takımlarından , bir futbolcusunun şikayeti üzerine yapılan test sonucunda koronavirüs teşhisi konulduğunu ve tüm takımın ve kulüp personelinin 14 gün karantina altına alındığını açıkladı.

İşte Hertha Berlin'den yapılan açıklama:

  1. 17.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hertha Berlin'den koronavirüs itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN