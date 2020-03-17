Hertha Berlin'den koronavirüs itirafı

Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, bir futbolcusunun şikayeti üzerine yapılan test sonucunda koronavirüs teşhisi konulduğunu ve tüm takımın ve kulüp personelinin 14 gün karantina altına alındığını açıkladı.

İşte Hertha Berlin'den yapılan açıklama: