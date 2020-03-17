Hertha Berlin'den koronavirüs itirafı
Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, bir futbolcusunun şikayeti üzerine yapılan test sonucunda koronavirüs teşhisi konulduğunu ve tüm takımın ve kulüp personelinin 14 gün karantina altına alındığını açıkladı.
Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, bir futbolcusunun şikayeti üzerine yapılan test sonucunda koronavirüs teşhisi konulduğunu ve tüm takımın ve kulüp personelinin 14 gün karantina altına alındığını açıkladı.
İşte Hertha Berlin'den yapılan açıklama:
Ein Spieler unserer Profimannschaft ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für Mannschaft, Trainer- und Funktionsteam wurde nun eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. https://t.co/nxnUqdLzHh#hahohe pic.twitter.com/uyQgKoFwvp— Hertha BSC (@HerthaBSC) March 17, 2020
- 17.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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