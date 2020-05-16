Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Bundesliga heyecanı kaldığı yerden devam ediyor... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ertelenen Almanya Ligi'nde 26. hafta itibariyle maçlar oynanmaya devam edecek. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği müsabakalardan biri olan Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler nasıl? İşte ayrıntıları ve detaylar...
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Almanya Bundesliga, futbolseverlerle yeniden buluşuyor... 26. haftada Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek.
SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak mücadelenin başlama saati 19:30 olarak belirlendi. Öte yandan maç S Sports 2 kanalından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
FRANKFURT: Trapp, Toure, Abraham, Hinteregger, N'Dicka; Hasebe; Kamada, Rode, Sow, Kostic; Paciencia
MONCHENGLADBACH: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Embolo, Stindl, Thuram; Plea
OPTA İSTATİSTİKLERİ
Bundesliga'nın 2017/18 sezonunda Gladbach'ı iki maçta da mağlup eden Frankfurt, daha sonra oynanan üç karşılaşmada galibiyet alamadı (1B 2M).
Frankfurt'un Bundesliga tarihine Gladbach'tan (34) daha fazla mağlup ettiği tek takım Werder Bremen (35).
Bundesliga'da çıktığı son üç maçı toplam 10 gol yiyerek kaybeden Frankfurt, daha uzun bir seriyi son olarak Şubat-Mart 2017'de yaşamıştı.
Frankfurt, küme düşmekten play-off oynayarak kurtulduğu 2015/16'dan (23) bu yana Bundesliga'da 24. haftalar itibarıyla en az puan topadığı sezonu yaşıyor (28).
Bu sezon Bundesliga'da oynadığı 25 maçta 49 puan toplayan Gladbach, şampiyon tamamladığı 1974/75 sezonunda 25. haftanın sonunda aynı puana sahipti (üç puanlı sisteme göre hesaplandığında).
Bundesliga'da oynadığı son sekiz maçta da gol yiyen Gladbach, Augsburg'un (9 maç) ardından devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.
Deplasmanda oynadığı son iki Bundesliga maçını kazanan Gladbach, daha önceki beş karşılaşmada galibiyet alamamıştı (2B 3M). Gladbach, 1974/75'ten (22) bu yana ilk 12 dış saha maçı itibarıyla en fazla puan topladığı sezonu oynuyor (20).
Bundesliga'da yaptığı beş asistin üçünde golü Breel Embolo'ya attıran Gladbach oyuncusu Patrick Hermann, takımında bir arkadaşına en fazla gol pası veren isim konumunda.
Gladbach oyuncusu Oscar Wendt, takımı adına 100 Bundesliga galibiyeti alan ilk yabancı oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.
- 16.05.2020
- Güncelleme: 16.05.2020 13:20
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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