Bundesliga'da hasret sona eriyor! İşte 26. hafta karşılaşmaları ve saatleri

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve dünya çapında etki gösteren corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan liglerden bir tanesi de Almanya Bundesliga'ydı. Mayıs ayında devam edeceği açıklanan Alman Ligi için beklenen gün geldi çattı.

Ligin 26. haftası 6 karşılaşma ile başlayacak. Haftanın önemli maçlarından birinde de Borussia Dortmund ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek.

Almanya Bundesliga'da 25 hafta geride kalırken Bayern Münih 55 puanla liderlik koltuğunda otururken, takipçileri Dortmund 51 puanla ikinci ve RB Leipzig ise 50 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

CORONA VİRÜSÜ İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle Almanya'da karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Her karşılaşmadan bir gün önce futbolcular ve teknik ekipler korona virüs testine tabi tutulacak. Toplu fotoğraf çekimi, tebrik, el sıkışma ve maskot çocuklar olmayacak. Her kişi kendi şişesinden suyunu içecek. Yedek kulübesindeki futbolcular sosyal mesafe kuralına göre oturacak. Sahadaki 22 futbolcu ve hakemler dışındaki herkes maske takacak. Ayrıca müsabakalarda 3 yerine 5 oyuncu değişik yapılabilecek. Sahada 22 futbolcu, 18 yedek futbolcu, 5 hakem, 4 top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi olacak. Statlarda ise en fazla 300 kişi olabilecek. Futbolcuların statlarda duş almamaları da öneriliyor.

İŞTE BUNDESLIGA'DA 26. HAFTA KARŞILAŞMALARI

BUGÜN

16.30 Augsburg - Wolfsburg

16.30 Borussia Dortmund - Schalke 04

16.30 Fortuna Düsseldorf - Paderborn

16.30 Hoffenheim- Hertha Berlin

16.30 RB Leipzig - Freiburg

19.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach

YARIN

16.30 Köln - Mainz 05

19.00 Union Berlin - Bayern Münih

18 MAYIS PAZARTESİ

21.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen