Bundesliga'da hasret sona eriyor! İşte 26. hafta karşılaşmaları ve saatleri
Futbol hasreti sona eriyor! Dünya çapında yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan Almanya Bundesliga, 26. hafta karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Peki Bundesliga'nın 26. haftasında hangi karşılaşmalar oynanacak? İşte haftanın fikstürü...
Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve dünya çapında etki gösteren corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan liglerden bir tanesi de Almanya Bundesliga'ydı. Mayıs ayında devam edeceği açıklanan Alman Ligi için beklenen gün geldi çattı.
Ligin 26. haftası 6 karşılaşma ile başlayacak. Haftanın önemli maçlarından birinde de Borussia Dortmund ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek.
Almanya Bundesliga'da 25 hafta geride kalırken Bayern Münih 55 puanla liderlik koltuğunda otururken, takipçileri Dortmund 51 puanla ikinci ve RB Leipzig ise 50 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
CORONA VİRÜSÜ İÇİN ÖNLEMLER ALINDI
Yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle Almanya'da karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Her karşılaşmadan bir gün önce futbolcular ve teknik ekipler korona virüs testine tabi tutulacak. Toplu fotoğraf çekimi, tebrik, el sıkışma ve maskot çocuklar olmayacak. Her kişi kendi şişesinden suyunu içecek. Yedek kulübesindeki futbolcular sosyal mesafe kuralına göre oturacak. Sahadaki 22 futbolcu ve hakemler dışındaki herkes maske takacak. Ayrıca müsabakalarda 3 yerine 5 oyuncu değişik yapılabilecek. Sahada 22 futbolcu, 18 yedek futbolcu, 5 hakem, 4 top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi olacak. Statlarda ise en fazla 300 kişi olabilecek. Futbolcuların statlarda duş almamaları da öneriliyor.
İŞTE BUNDESLIGA'DA 26. HAFTA KARŞILAŞMALARI
BUGÜN
16.30 Augsburg - Wolfsburg
16.30 Borussia Dortmund - Schalke 04
16.30 Fortuna Düsseldorf - Paderborn
16.30 Hoffenheim- Hertha Berlin
16.30 RB Leipzig - Freiburg
19.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach
YARIN
16.30 Köln - Mainz 05
19.00 Union Berlin - Bayern Münih
18 MAYIS PAZARTESİ
21.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen
??????Bundesliga geri döndü ????— Fotomaç (@fotomac) May 16, 2020
Corona virüs nedeniyle ara verilen Bundesliga, bugün oynanacak olan maçlar ile yeniden başlıyor.
16.30 Dortmund - Schalke
Hoffenheim - Hertha Berlin
Leipzig - Freiburg
Augsburg - Wolfsburg
Düsseldorg - Paderborn
19.30 Frankfurt - M. Gladbach pic.twitter.com/xXu6lvMMCV
- 16.05.2020
- Güncelleme: 16.05.2020 12:35
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bundesliga'da hasret sona eriyor! İşte 26. hafta karşılaşmaları ve saatleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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