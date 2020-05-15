Diş macunu almaya çıkan Heiko Herrlich, Wolfsburg maçını kaçırdı! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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Diş macunu almaya çıkan Heiko Herrlich, maçını kaçırdı!

Diş macunu almaya çıkan Heiko Herrlich, Wolfsburg maçını kaçırdı!

karantinasında bulunduğu otelden diş macunu almak için ayrılarak kurallara aykırı davranan , yeniden altına alınacak ve yarın oynanacak olan karşılaşmasında takımının başında bulunamayacak.

'da yarın başlayacak ligler öncesinde , diş macunu sebebiyle takımının başında bulunamayacak.

Karantinada bulunduğu otelden kuralları çiğneyerek ayrılan ve bir süper markete diş macunu ve vücut kremi almak için giden Herrlich, karantinasına ara verdiği için yeniden kontrol altına alınacak.

Takımının karşısında oynayacağı mücadelede takımın başında olmayacağını açıklayan Herrlich, "Otelden ayrılırken tüm hijyen önlemlerine uymuş olsam da, bunu geri alamam. Bu durumda ekibim ve halk için doğru bir şekilde hareket edemedim. Bu nedenle hatamı kabul ediyorum. Yaptığım bu hata nedeniyle cumartesi günü Wolfsburg'a karşı takımımın başında olamayacağım" ifadelerini kullandı.

  1. 15.05.2020
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