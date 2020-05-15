Bundesliga yeniden başlıyor! Borussia Dortmund - Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgını sebebiyle Avrupa'da tüm ligler ertelenmişti. İlk olarak perdeyi Bundesliga açıyor. Corona virüsü önlemleri alınarak seyircisiz oynanacak olan Borussia Dortmund - Schalke 04 maçı merak konusu oldu. Peki,Borussia Dortmund - Schalke 04 ne zaman? saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Bundesliga tekrar başlıyor. Heyecanın doruklara ulaşacağı Bundesliga'nın 26. haftası kritik bir maça sahne olacak. Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü ağırlayacak.
BORUSSİA DORTMUND - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak mücadele TSİ 16.30'da başlayacak. Karşılaşmayı S Sport 2 canlı yayınlıyor.
SEYİRCİSİZ MAÇLAR BAŞLIYOR
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Bundesliga'da önlemler alınarak maçlar seyircisiz oynatılacak.
Her maçtan 1 gün önce corona virüsü testi yapılacak,
Toplu fotoğraf çekimi, tebrik ve el sıkışma olmayacak,
Yedek kulübesinde bekleyen oyuncular sosyal mesafe kuralına uyacak,
5 oyuncu değişikliğine gidilebilecek.
Stadyumlarda en fazla 300 kişi bulunabilecek.
- 15.05.2020
- Güncelleme: 15.05.2020 17:40
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Bundesliga yeniden başlıyor! Borussia Dortmund - Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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