Bundesliga yeniden başlıyor! Augsburg-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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yeniden başlıyor! - 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga yeniden başlıyor! Borussia Dortmund - Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sebebiyle Avrupa'da tüm ligler ertelenmişti. İlk olarak perdeyi açıyor. Corona virüsü önlemleri alınarak seyircisiz oynanacak olan - 04 maçı merak konusu oldu. Peki,Borussia Dortmund - Schalke 04 ne zaman? saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen tekrar başlıyor. Heyecanın doruklara ulaşacağı Bundesliga'nın 26. haftası kritik bir maça sahne olacak. , sahasında 04'ü ağırlayacak.

BORUSSİA DORTMUND - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak mücadele TSİ 16.30'da başlayacak. Karşılaşmayı S Sport 2 canlı yayınlıyor.

SEYİRCİSİZ MAÇLAR BAŞLIYOR

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Bundesliga'da önlemler alınarak maçlar seyircisiz oynatılacak.

Her maçtan 1 gün önce corona virüsü testi yapılacak,

Toplu fotoğraf çekimi, tebrik ve el sıkışma olmayacak,

Yedek kulübesinde bekleyen oyuncular sosyal mesafe kuralına uyacak,

5 oyuncu değişikliğine gidilebilecek.

Stadyumlarda en fazla 300 kişi bulunabilecek.

  1. 15.05.2020
  2. Güncelleme: 15.05.2020 17:40
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