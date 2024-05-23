tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...
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TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
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