St. Etienne 2-1 Rennes | MAÇ SONUCU - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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St. Etienne 2-1 Rennes | MAÇ SONUCU

St. Etienne 2-1 Rennes | MAÇ SONUCU

yarı finalinde Rennes'i konuk eden St. Etienne, rakibini 90+4'te bulduğu golle 2-1 mağlup edip adını finale yazdırdı. St. Etienne 25 Nisan'daki finalde Saint-Germain'in rakibi oldu.

yarı finalinde St. Etienne ile Rennes, Geoffroy-Guichard Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi St. Etienne 1-0 yenik duruma düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılarak final biletini aldı.

St. Etienne'e galibiyeti getiren golleri 43'te Timothee Kolodziejczak ile 90+4'te Ryad Boudebouz kaydetti.

Rennes'in tek sayısı 33'te M'Baye Niang'dan (pen.) geldi.

Rennes'i eleyen St. Etienne finalde Saint-Germain () ile karşı karşıya gelecek.

  1. 06.03.2020
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