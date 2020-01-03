Yusuf Yazıcı'nın sahalara döneceği tarih belli oldu

Fransa Ligi ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın Monaco ile oynanan karşılaşmada çapraz bağları kopmuştu. Ameliyat olmak için İtalya'nın Roma şehrine giden yıldız futbolcu yapılan kontrollerin ardından ameliyat edilmişti. Yusuf Yazıcı ile ilgili en merak edilen konu ise sahalara ne zaman döneceğiydi. Lille kulüp doktoru Flamant Patric, Yusuf'un sahalara döneceği tarihi açıkladı. İşte o açıklama...

3 Ocak 2020 Cuma 21:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





