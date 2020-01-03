Yusuf Yazıcı'nın sahalara döneceği tarih belli oldu - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
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Yusuf Yazıcı'nın sahalara döneceği tarih belli oldu

Fransa Ligi ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın Monaco ile oynanan karşılaşmada çapraz bağları kopmuştu. Ameliyat olmak için İtalya'nın Roma şehrine giden yıldız futbolcu yapılan kontrollerin ardından ameliyat edilmişti. Yusuf Yazıcı ile ilgili en merak edilen konu ise sahalara ne zaman döneceğiydi. Lille kulüp doktoru Flamant Patric, Yusuf'un sahalara döneceği tarihi açıkladı. İşte o açıklama...
3 Ocak 2020 Cuma 21:35
Yusuf Yazıcı'nın sahalara döneceği tarih belli oldu

Sezon başında Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille Kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı, yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat için İtalya'ya gitmişti.

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Yusuf Yazıcı'nın sahalara döneceği tarih belli oldu

Lille'in Monaco ile oynadığı maçta çapraz bağları kopan milli futbolcu, bir süreliğine geldiği memleketi Trabzon'dan ayrılmıştı.

Yusuf Yazıcı'nın sahalara döneceği tarih belli oldu

Havalimanından ailesi tarafından uğurlanan Yusuf Yazıcı, basın mensuplarıyla kısa süre sohbet ederken, "Sakatlığım sürecinde bana desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım kısa sürede sağlığıma kavuşurum. İnşallah Euro 2020'ye yetişirim." ifadelerini kullanmıştı.

Yusuf Yazıcı'nın sahalara döneceği tarih belli oldu

Milli futbolcu, Trabzonspor'un alt yapısındaki oyuncuları kastederek "Kardeşlerime iyi bakın" şeklinde de konuşmuştu.

Yusuf Yazıcı'nın sahalara döneceği tarih belli oldu

Tarifeli seferle İstanbul'dan Roma'ya geçen Yusuf Yazıcı, ağabeyi Cihan Yazıcı ve menajeri Adem Cebeci ile birlikte ameliyatının planlandığı kliniğe geçmişti. Milli oyuncu, İtalya'da pek çok kulübün oyuncularını sağlık kontrolünden geçirdiği ve sporcu sağlığı alanında öne çıkan bir klinikte operasyonunu gerçekleştirecek Prof. Pier Paolo Mariani ile görüşmüştü.

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