GALERİ
Yusuf Yazıcı'nın sahalara döneceği tarih belli oldu
Fransa Ligi ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın Monaco ile oynanan karşılaşmada çapraz bağları kopmuştu. Ameliyat olmak için İtalya'nın Roma şehrine giden yıldız futbolcu yapılan kontrollerin ardından ameliyat edilmişti. Yusuf Yazıcı ile ilgili en merak edilen konu ise sahalara ne zaman döneceğiydi. Lille kulüp doktoru Flamant Patric, Yusuf'un sahalara döneceği tarihi açıkladı. İşte o açıklama...
3 Ocak 2020 Cuma 21:35
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarifeli seferle İstanbul'dan Roma'ya geçen Yusuf Yazıcı, ağabeyi Cihan Yazıcı ve menajeri Adem Cebeci ile birlikte ameliyatının planlandığı kliniğe geçmişti. Milli oyuncu, İtalya'da pek çok kulübün oyuncularını sağlık kontrolünden geçirdiği ve sporcu sağlığı alanında öne çıkan bir klinikte operasyonunu gerçekleştirecek Prof. Pier Paolo Mariani ile görüşmüştü.
DİĞER GALERİLER