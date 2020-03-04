Lyon 1-5 Paris Saint-Germain | MAÇ SONUCU
Fransa Kupası yarı final maçında Lyon'a konuk olan PSG, rakibini 5-1'lik skorla bozguna uğratarak adını finale yazdırdı. PSG'de hat-trick yapan Mbappe maça damgasını vururken, diğer goller Neymar ve Sarabia'dan geldi.
Fransa Kupası yarı final maçında Lyon ile PSG karşı karşıya geldi. Ligde açık ara liderlik koltuğunda oturan PSG, rakibini deplasmanda 5-1 mağlup ederek final biletini aldı.
PSG bu sonuçla tarihinde 18. kez Fransa Kupası'nda final oynamaya hak kazandı.
11'de Terrier'in golüyle yenik duruma düşen PSG daha sonraki bölümde rakibine gol yağdırırken, 3 gol atan Kylian Mbappe maçın yıldızı oldu.
Karşılaşma 1-1 devam ederken Lyon'un sol beki Marçal ikinci sarıda kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
- 05.03.2020
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