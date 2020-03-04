Lyon 1-5 Paris Saint-Germain | MAÇ SONUCU - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Fransa Ligue 1 PSG gol şovla kupada finalde!

1-5 Paris Saint-Germain | MAÇ SONUCU

Lyon 1-5 Paris Saint-Germain | MAÇ SONUCU

yarı final maçında 'a konuk olan , rakibini 5-1'lik skorla bozguna uğratarak adını finale yazdırdı. PSG'de hat-trick yapan Mbappe maça damgasını vururken, diğer goller ve Sarabia'dan geldi.

yarı final maçında ile karşı karşıya geldi. Ligde açık ara liderlik koltuğunda oturan PSG, rakibini deplasmanda 5-1 mağlup ederek final biletini aldı.

PSG bu sonuçla tarihinde 18. kez Fransa Kupası'nda final oynamaya hak kazandı.

11'de Terrier'in golüyle yenik duruma düşen PSG daha sonraki bölümde rakibine gol yağdırırken, 3 gol atan Kylian Mbappe maçın yıldızı oldu.

Karşılaşma 1-1 devam ederken Lyon'un sol beki Marçal ikinci sarıda kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

  1. 05.03.2020
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