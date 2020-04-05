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05 Nisan 2020, Pazar
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Sıçrama yapmak için burdayım

Sıçrama yapmak için burdayım

, ’yi Avrupa’nın büyük takımlarına gitmek için seçtiğini söyledi.

2. Futbol Ligi ekiplerinden 'de forma giyen milli futbolcu , kariyerinde sıçrama yapmak için bu takımı seçtiğini söyledi. Ertuğrul, "Ligue 1, Serie A veya 'dan takımları tercih etseydim Le Havre'de gerçekleştireceğim sıçramayı yapamayacağımı düşündüm. Bunun da karşılığını geçtiğimiz devre arasındaki tekliflerle aldım" dedi.
  1. 5.4.2020
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