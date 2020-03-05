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05 Mart 2020, Perşembe
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Hakemi iten futbolcuya 6 ay men cezası

Hakemi iten futbolcuya 6 ay men cezası

Ligue 1’de 1 'ta ile Monaco arasında oynanan 22’nci hafta maçında hakemi iten Monacolu , 6 ay futboldan men cezası aldı.

Komitesi Disiplin Kurulu, - Monaco mücadelesinde Mikael Lesage'nin üzerine yürüyen ve hakemi iten Monaco'nun oyuncusu 'e 6 ay futboldan men cezası verdi.

Monaco kulübü, Portekizli oyuncunun aldığı cezanın açıklanmasının ardından kararın ağır olduğunu belirten bir açıklama yayınladı.

Fransız kulübü yaptığı açıklamada, "Oyuncunun davranışını tasvip etmemekle birlikte kariyerinde 200'den fazla maça çıkmış ve hiçbir maçta disiplin konusunda bir sıkıntı yaşamamış bir oyuncu için verilen bu karar, çok ağır bir yaptırım" ifadelerini kullandı.
Gelson Martins'in cezası, 6 tarihinden itibaren başlamış sayılacak.

  1. 06.03.2020
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