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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 Fransa'da oynanan maç sırasında bir taraftar öldü!

Nimes-Marsilya maçı sırasında bir taraftar hayatını kaybetti

Nimes-Marsilya maçı sırasında bir taraftar hayatını kaybetti

'ndeki (Ligue 1) Nimes- maçı sırasında bir kişi, tribünde rahatsızlanarak öldü.

'ndeki (Ligue 1) Nimes- maçı sırasında bir kişi, tribünde rahatsızlanarak öldü.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Nimes'in Olympique Marsilya'yı ağırladığı maç sırasında tribünde bulunan 38 yaşındaki bir taraftarın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Nimes takımı taraftarının yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Öte yandan Ligue 1'de ikinci sırada bulunan Olympique Marsilya, Costieres Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanarak 55 puana ulaştı.

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  1. 29.02.2020
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