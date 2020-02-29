Nimes-Marsilya maçı sırasında bir taraftar hayatını kaybetti

Fransız devi Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlıktan geç dönmesi konusunda kulübünü suçladı. PSG'nin Dortmund'la oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Son dört maçta oynamamam benim değil, kulüp doktorlarının kararıydı. Kaburgamda çatlak oluşmuştu ama oynamama engel değildi. Önce 9 Şubat'taki Lyon maçında döneceğim söylendi, daha sonra ertelediler. Sonra bir kez daha ertelediler" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)