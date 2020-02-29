PSG 4-0 Dijon | MAÇ SONUCU - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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4-0 Dijon | MAÇ SONUCU

PSG 4-0 Dijon | MAÇ SONUCU

1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Saint-Germain (), konuk ettiği Dijon'u 4-0 yendi.

Ligin 27. hafta maçında lider , Parc des Princes Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Dijon'la karşılaştı.

Ev sahibi ekip, 3. dakikada Pablo Sarabia, 74. ve 90. dakikalarda Kylian Mbappe, 77. dakikada Mauro Icardi'nin ağları sarsmasıyla rakibini 4-0 mağlup etti.

Puanını 68'e yükselten PSG liderliğini sürdürürken, Dijon 27 puanda kaldı.


  1. 29.02.2020
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