Yusuf Yazıcı'dan sosyal medyayı sallayan Müslüm Gürses paylaşımı
Fransız ekibi Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda takım arkadaşı Jonathan Ikone'nin Müslüm Gürses'in 'Dargınım' şarkısına eşlik ettiği görüntülerde "Bizden biri" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'dan ayrılarak Fransa'nın Lille takımına transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransız ekibine alışmaya başladı.
Yusuf Instagram'dan yaptığı paylaşımla ses getirdi.
Yusuf Instagram'dan yaptığı paylaşımda takım arkadaşı Fransız futbolcu Jonathan Ikone'nin Müslüm Gürses'in 'Dargınım' şarkısına eşlik ettiği görüntülerde "Bizden biri" ifadelerini kullandı.
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