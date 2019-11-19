Yusuf Yazıcı'dan sosyal medyayı sallayan Müslüm Gürses paylaşımı

Trabzonspor'dan ayrılarak Fransa'nın Lille takımına transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransız ekibine alışmaya başladı.

Yusuf Instagram'dan yaptığı paylaşımla ses getirdi.

Yusuf Instagram'dan yaptığı paylaşımda takım arkadaşı Fransız futbolcu Jonathan Ikone'nin Müslüm Gürses'in 'Dargınım' şarkısına eşlik ettiği görüntülerde "Bizden biri" ifadelerini kullandı.