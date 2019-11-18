Cavani'ye güle güle
Paris-Saint Germain'in yıldız oyuncusu Edinson Cavani'nin menajeri Walter Guglielmone, Uruguaylı golcünün gelecek yıl takımdan ayrılacağını açıkladı.
Cavani'nin menajeri PSG'den gelecek yıl ayrılacaklarını açıkladı. Menajer Walter, "Avrupa'nın bir başka büyüğüne gidebilir" diye konuştu.
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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