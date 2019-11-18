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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Cavani'ye güle güle

Cavani'ye güle güle

Paris-Saint Germain'in yıldız oyuncusu 'nin menajeri Walter Guglielmone, Uruguaylı golcünün gelecek yıl takımdan ayrılacağını açıkladı.

Cavani'nin menajeri 'den gelecek yıl ayrılacaklarını açıkladı. Menajer Walter, "Avrupa'nın bir başka büyüğüne gidebilir" diye konuştu.

  1. 18.11.2019
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