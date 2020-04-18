PSG, Merih’in peşinde

Juventus'ta peformansıyla dikkatleri üzerine çeken Merih Demiral, sakatlığına rağmen dev ekipleri peşinden koşturuyor. İtalyanlar, milli futbolcu için Paris Saint Germain iddiasını ortaya attı. Thiago Silva'nın yerine bir isim arayan Fransız devinin, 21 yaşındaki Türk savunmacıya kanca attığı belirtildi. PSG'nin Juventus'a Leandro Paredes'i takas olarak önerebileceği belirtildi. Daha önce Milan'ın 40 miyon euro'luk teklifini reddeden Juventus'un Merih'i takımda tutmak istediği bildirildi.

Torino ekibinin Merih Demiral'ı, gelecekte tamamen takıma monte etmeyi planladığı ve genç yıldızı savunmanın lideri haline getirmek istediği belirtildi. Torino ekibi, 2019 yazında 18 milyon euro'luk bir bedelle Merih'i Sassuolo'dan transfer etmişti. Bu sezon 7 maçta Juve forması giyen genç savunmacı, ocak ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalacak. A Milli Takım'da da forma giyen Merih, ay-yıldızlıların EURO 2020'ye katılmasında önemli pay sahibi oldu.