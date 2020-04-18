PSG, Merih’in peşinde
Juventus’ta dikkat çeken Türk yıldızın son talibi Fransız devi oldu Merih için Paredes’in de içinde olduğu takas teklifi gündeme geldi.
Juventus'ta peformansıyla dikkatleri üzerine çeken Merih Demiral, sakatlığına rağmen dev ekipleri peşinden koşturuyor. İtalyanlar, milli futbolcu için Paris Saint Germain iddiasını ortaya attı. Thiago Silva'nın yerine bir isim arayan Fransız devinin, 21 yaşındaki Türk savunmacıya kanca attığı belirtildi. PSG'nin Juventus'a Leandro Paredes'i takas olarak önerebileceği belirtildi. Daha önce Milan'ın 40 miyon euro'luk teklifini reddeden Juventus'un Merih'i takımda tutmak istediği bildirildi.
Torino ekibinin Merih Demiral'ı, gelecekte tamamen takıma monte etmeyi planladığı ve genç yıldızı savunmanın lideri haline getirmek istediği belirtildi. Torino ekibi, 2019 yazında 18 milyon euro'luk bir bedelle Merih'i Sassuolo'dan transfer etmişti. Bu sezon 7 maçta Juve forması giyen genç savunmacı, ocak ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalacak. A Milli Takım'da da forma giyen Merih, ay-yıldızlıların EURO 2020'ye katılmasında önemli pay sahibi oldu.
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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