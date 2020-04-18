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18 Nisan 2020, Cumartesi
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, Merih’in peşinde

PSG, Merih’in peşinde

’ta dikkat çeken Türk yıldızın son talibi Fransız devi oldu Merih için Paredes’in de içinde olduğu takas teklifi gündeme geldi.

'ta peformansıyla dikkatleri üzerine çeken , sakatlığına rağmen dev ekipleri peşinden koşturuyor. İtalyanlar, milli futbolcu için iddiasını ortaya attı. 'nın yerine bir isim arayan Fransız devinin, 21 yaşındaki Türk savunmacıya kanca attığı belirtildi. 'nin Juventus'a Leandro Paredes'i takas olarak önerebileceği belirtildi. Daha önce Milan'ın 40 miyon euro'luk teklifini reddeden Juventus'un Merih'i takımda tutmak istediği bildirildi.

Torino ekibinin Merih Demiral'ı, gelecekte tamamen takıma monte etmeyi planladığı ve genç yıldızı savunmanın lideri haline getirmek istediği belirtildi. Torino ekibi, 2019 yazında 18 milyon euro'luk bir bedelle Merih'i Sassuolo'dan transfer etmişti. Bu sezon 7 maçta Juve forması giyen genç savunmacı, ocak ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalacak. A 'da da forma giyen Merih, ay-yıldızlıların EURO 2020'ye katılmasında önemli pay sahibi oldu.

  1. 18.4.2020
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