Nimes 2-3 Marsilya | MAÇ SONUCU - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Fransa Ligue 1 Dario Benedetto'nun 3 golü galibiyeti getirdi

2-3 Marsilya | MAÇ SONUCU

Nimes 2-3 Marsilya | MAÇ SONUCU

1'in 27'inci haftasında lider 'nin en yakın takipçisi Marsilya deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Andre Villas-Boas'ın öğrencileri zor günler geçiren Nimes deplasmanından galip ayrıldı. Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri; 10, 36 ve 69'uncu dakikada kaydetti. Nimes'in gollerini ise ve kaydetti.

1'de 27'inci hafta heyecanı, -Marsilya karşılaşması ile başladı. Les Costieres Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma Marsilya'nın 'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

5'inci dakikada 'ın golü ile öne geçen Nimes, 'nun 3 golüne engel olamayınca karşılaşma 3-2 tamamlandı.

Nimes 90'ıuncı dakikada ile farkı 1'e indirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca Marsilya sahadan 3 puan ile ayrıldı.

'nin en yakın takipçisi olan Marsilya bu galibiyet ile puanını 55 yaptı. Nimes ise 27 puanda kaldı.

Marsilya gelecek hafta sahasında Amiens'i konuk edecek. Nimes de Metz'e konuk olacak.

  1. 29.02.2020
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