Nimes 2-3 Marsilya | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'de 27'inci hafta heyecanı, Nimes-Marsilya karşılaşması ile başladı. Les Costieres Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma Marsilya'nın 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

5'inci dakikada Zinedine Ferhat'ın golü ile öne geçen Nimes, Dario Benedetto'nun 3 golüne engel olamayınca karşılaşma 3-2 tamamlandı.

Nimes 90'ıuncı dakikada Lucas Deaux ile farkı 1'e indirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca Marsilya sahadan 3 puan ile ayrıldı.

PSG'nin en yakın takipçisi olan Marsilya bu galibiyet ile puanını 55 yaptı. Nimes ise 27 puanda kaldı.

Marsilya gelecek hafta sahasında Amiens'i konuk edecek. Nimes de Metz'e konuk olacak.