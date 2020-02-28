Nimes 2-3 Marsilya | MAÇ SONUCU
Fransa Ligue 1'in 27'inci haftasında lider PSG'nin en yakın takipçisi Marsilya deplasmanda Nimes ile karşı karşıya geldi. Andre Villas-Boas'ın öğrencileri zor günler geçiren Nimes deplasmanından 3-2 galip ayrıldı. Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri; 10, 36 ve 69'uncu dakikada Dario Benedetto kaydetti. Nimes'in gollerini ise Zinedine Ferhat ve Lucas Deaux kaydetti.
Fransa Ligue 1'de 27'inci hafta heyecanı, Nimes-Marsilya karşılaşması ile başladı. Les Costieres Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma Marsilya'nın 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
5'inci dakikada Zinedine Ferhat'ın golü ile öne geçen Nimes, Dario Benedetto'nun 3 golüne engel olamayınca karşılaşma 3-2 tamamlandı.
Nimes 90'ıuncı dakikada Lucas Deaux ile farkı 1'e indirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca Marsilya sahadan 3 puan ile ayrıldı.
PSG'nin en yakın takipçisi olan Marsilya bu galibiyet ile puanını 55 yaptı. Nimes ise 27 puanda kaldı.
Marsilya gelecek hafta sahasında Amiens'i konuk edecek. Nimes de Metz'e konuk olacak.
- 29.02.2020
-
Fenerbahçe'de hedef Alman ekolü! İşte 3 aday
Toplam 1
Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
-
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
Toplam 1
Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
-
Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
Toplam 1
Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Nimes 2-3 Marsilya | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.