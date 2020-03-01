Nantes 0-1 Lille | MAÇ SONUCU - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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Nantes 0-1 | MAÇ SONUCU

Nantes 0-1 Lille | MAÇ SONUCU

1. Ligi'nde Nantes sahasında 'i konuk etti. Milli futbolcumuz 'in 90 dakika formasını giydiği Lille rakibini mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Ligi'nde 27. hafta maçında Nantes ile Stade de la Beajoire Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 'in 90 dakika forma giydiği maçı kazanan 'lık skorla konuk ekip Lille oldu. Lille'e galibiyeti getiren golü 59. dakikada Benjamin Andre kaydetti.

Deplasman ekibi Lille'de milli futbolcumuz Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Lille puanını 46'ya yükseltti. nantes 37 puanda kaldı.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Nantes, Angers'e konuk olacak. Lille, 'u ağırlayacak.

  1. 01.03.2020
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