Nantes 0-1 Lille | MAÇ SONUCU

Fransa Ligi'nde 27. hafta maçında Nantes ile Lille Stade de la Beajoire Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zeki Çelik'in 90 dakika forma giydiği maçı kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Lille oldu. Lille'e galibiyeti getiren golü 59. dakikada Benjamin Andre kaydetti.

Deplasman ekibi Lille'de milli futbolcumuz Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Lille puanını 46'ya yükseltti. nantes 37 puanda kaldı.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Nantes, Angers'e konuk olacak. Lille, Lyon'u ağırlayacak.