Fransa'yı yasa boğan ölüm! Guingamp'ın genç oyuncusu Nathael Julan hayatını kaybetti - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Haberleri Guingamp'ın genç oyuncusu Nathael Julan hayatını kaybetti

Guingamp'ın genç oyuncusu hayatını kaybetti

Guingamp'ın genç oyuncusu Nathael Julan hayatını kaybetti

Ligue 2 takımlarından Guingamp'ta forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu geçirdiği sonucu hayatını kaybetti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İkinci Ligi ekiplerinden En Avant Guingamp'ta forma giyen genç futbolcu 'dan üzücü haber geldi.

Aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden 23 yaşındaki futbolcu, geçirdiği sonucu hayatını kaybetti. Olayın antrenman sonrasında gerçekleştiği ifade edilirken, oyuncunun takım arkadaşlarından birinin de arkadaki araçta bulunduğu ve kazaya tanıklık ettiği ifade edildi.

Kariyerine Havre'da başlayan Julan, geçtiğimiz ocak ayında Valenciennes'e kiralanmıştı. Genç futbolcu bu sezon Ligue 2'de ağları iki kez sarsma başarısı göstermişti.

Kulüpten de genç isimle ilgili bir taziye mesajı geldi.

  1. 04.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Guingamp'ın genç oyuncusu Nathael Julan hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN