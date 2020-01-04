Guingamp'ın genç oyuncusu Nathael Julan hayatını kaybetti
Fransa Ligue 2 takımlarından Guingamp'ta forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Nathael Julan geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa İkinci Ligi ekiplerinden En Avant Guingamp'ta forma giyen genç futbolcu Nathael Julan'dan üzücü haber geldi.
Aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden 23 yaşındaki futbolcu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Olayın antrenman sonrasında gerçekleştiği ifade edilirken, oyuncunun takım arkadaşlarından birinin de arkadaki araçta bulunduğu ve kazaya tanıklık ettiği ifade edildi.
Kariyerine Havre'da başlayan Julan, geçtiğimiz ocak ayında Valenciennes'e kiralanmıştı. Genç futbolcu bu sezon Ligue 2'de ağları iki kez sarsma başarısı göstermişti.
Kulüpten de genç isimle ilgili bir taziye mesajı geldi.
L'En Avant Guingamp est en deuil.— En Avant Guingamp (@EAGuingamp) January 3, 2020
Le club a eu l'immense douleur d'apprendre cet après-midi, le décès accidentel de son joueur Nathael Julan.
En ce jour tragique, tous les membres du club s'associent pour adresser leurs condoléances attristées à la famille de Nathael. pic.twitter.com/BTZmciC9Gd
- 04.01.2020
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