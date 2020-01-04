Guingamp'ın genç oyuncusu Nathael Julan hayatını kaybetti

Fransa İkinci Ligi ekiplerinden En Avant Guingamp'ta forma giyen genç futbolcu Nathael Julan'dan üzücü haber geldi.

Aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden 23 yaşındaki futbolcu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Olayın antrenman sonrasında gerçekleştiği ifade edilirken, oyuncunun takım arkadaşlarından birinin de arkadaki araçta bulunduğu ve kazaya tanıklık ettiği ifade edildi.

Kariyerine Havre'da başlayan Julan, geçtiğimiz ocak ayında Valenciennes'e kiralanmıştı. Genç futbolcu bu sezon Ligue 2'de ağları iki kez sarsma başarısı göstermişti.

Kulüpten de genç isimle ilgili bir taziye mesajı geldi.