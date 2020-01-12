PSG Monaco maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain sahasında Monaco'yu ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi PSG, 45 puanla lider konumda bulunuyor. Monaco ise 28 puanla 9. sırada. Peki, PSG-Monaco maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar fotomac.com.tr 'de...
Fransa Ligue 1'de nefes kesen bir mücadele oynanacak. Lider Paris Saint-Germain Parc des Princes'ta Monaco'yu konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi başkent temsilcisinin 45, misafir ekibin ise 28 puanı bulunuyor.
PSG-MONACO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Paris Saint-Germain'in evinde Monaco'yu konuk edeceği karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Kritik maç beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Navas - Meunier, Thiago Silva (c), Marquinhos, Bernat - Di Maria, Verratti, Paredes, Neymar - Mbappe, Icardi
Monaco: Lecomte - Aguilar, Glik (c), Maripan, Ballo-Toure - Fabregas, Bakayoko, Golovin - Martins, Ben Yedder, Balde
102. RANDEVU
Bu karşılaşma iki takımın 102. randevusu olacak. Daha önce oynanan 101 maçın 30'unu PSG, 44'ünü ise Monaco kazandı. Ev sahibi ekipte Edinson Cavani'nin Monaco'ya karşı daha önceki maçlardan 15 golü bulunuyor. Ayrıca Kylian Mbappe de eski takımına karşı mücadele etmiş olacak.
SLIMANI AYRILMAK İSTİYOR İDDİASI
Monaco'da ise takımın skorer isimlerinden Islam Slimani ile ilgili Fransız baısnında çarpıcı bir haber yer aldı. Bu maç öncesi yayınlanan haberde Cezayirli golcünün takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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