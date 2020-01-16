PSG'de Neymar rekora ortak oldu

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'in Monaco ile karşı karşıya geldiği maçta penaltıdan ağları havalandıran Neymar, aynı zamanda bir rekora da ortak oldu.

Brezilyalı yıldız futbolcu, PSG formasıyla takım arkadaşı Kylian Mbappe ve kulübün eski yıldızlarından Carlos Bianchi gibi üst üste 8 maçta da gol atmayı başardı.

Neymar böylelikle Nantes, Montpellier, Galatasaray, Saint-Etienne, Amiens, Saint-Etienne ve üst üste iki Monaco maçında fileleri sarstı.