PSG'de Neymar rekora ortak oldu - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
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'de rekora ortak oldu

PSG'de Neymar rekora ortak oldu

Ligi'nde Saint-Germain'in 'yu 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada penaltıdan bir gol kaydeden , takım arkadaşı ve 'nin rekorunu egale etti.

Ligue 1'de Saint-Germain'in ile karşı karşıya geldiği maçta penaltıdan ağları havalandıran , aynı zamanda bir rekora da ortak oldu.

Brezilyalı yıldız futbolcu, formasıyla takım arkadaşı Kylian ve kulübün eski yıldızlarından gibi üst üste 8 maçta da gol atmayı başardı.

Neymar böylelikle Nantes, Montpellier, Galatasaray, Saint-Etienne, Amiens, Saint-Etienne ve üst üste iki Monaco maçında fileleri sarstı.

  1. 16.01.2020
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