Fransa Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Monaco'yu 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada penaltıdan bir gol kaydeden Neymar, takım arkadaşı Mbappe ve Carlos Bianchi'nin rekorunu egale etti.
Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'in Monaco ile karşı karşıya geldiği maçta penaltıdan ağları havalandıran Neymar, aynı zamanda bir rekora da ortak oldu.
Brezilyalı yıldız futbolcu, PSG formasıyla takım arkadaşı Kylian Mbappe ve kulübün eski yıldızlarından Carlos Bianchi gibi üst üste 8 maçta da gol atmayı başardı.
Neymar böylelikle Nantes, Montpellier, Galatasaray, Saint-Etienne, Amiens, Saint-Etienne ve üst üste iki Monaco maçında fileleri sarstı.
- 16.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
PSG'de Neymar rekora ortak oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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