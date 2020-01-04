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04 Ocak 2020, Cumartesi
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’dan sonra Everton Seri’ye talip

Monaco’dan sonra Everton Seri’ye talip

Aslan'ın büyük umutlarla kadrosuna katıp istediği verimi alamadığı konusundaki ikilem sürüyor.

Aslan'ın büyük umutlarla kadrosuna katıp istediği verimi alamadığı konusundaki ikilem sürüyor. Steven Nzonzi kadar olmasa da disiplinsiz davranışları da bulunan Fildişili orta saha oyuncusuna 'dan sonra Everton'ın da kanca attığı öğrenildi. Teknik direktör , son maçında etkili oynayan 28 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme yapacak ve son kararını verecek.

  1. 4.1.2020
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