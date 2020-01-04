Monaco’dan sonra Everton Seri’ye talip
Aslan'ın büyük umutlarla kadrosuna katıp istediği verimi alamadığı Jean Michael Seri konusundaki ikilem sürüyor.
Aslan'ın büyük umutlarla kadrosuna katıp istediği verimi alamadığı Jean Michael Seri konusundaki ikilem sürüyor. Steven Nzonzi kadar olmasa da disiplinsiz davranışları da bulunan Fildişili orta saha oyuncusuna Monaco'dan sonra Everton'ın da kanca attığı öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim, son Antalyaspor maçında etkili oynayan 28 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme yapacak ve son kararını verecek.
- 4.1.2020
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