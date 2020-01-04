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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Kamp başlıyor

Kamp başlıyor

Sarı-kırmızılılar, 2. yarı hazırlıkları için bugün 'nde toplanacak. 'a kadar 'da çalışacak. Ardından 'ya hareket edecek.

Sarı-kırmızılılar, 2. yarı hazırlıkları için bugün 'nde toplanacak. 'a kadar 'da çalışacak. Ardından 'ya hareket edecek. 10 Ocak'ta Altay, 11 Ocak'ta ile oynayacak. İki maç da 16.00'da. Cimbom, Ç.Rizespor ile oynayacağı kupa maçından bir gün önce Antalya'dan 'ye geçecek.

  1. 4.1.2020
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