Kamp başlıyor
Sarı-kırmızılılar, 2. yarı hazırlıkları için bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak. 10 Ocak'a kadar İstanbul'da çalışacak. Ardından Antalya'ya hareket edecek.
Sarı-kırmızılılar, 2. yarı hazırlıkları için bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak. 10 Ocak'a kadar İstanbul'da çalışacak. Ardından Antalya'ya hareket edecek. 10 Ocak'ta Altay, 11 Ocak'ta Adana Demir ile oynayacak. İki maç da 16.00'da. Cimbom, Ç.Rizespor ile oynayacağı kupa maçından bir gün önce Antalya'dan Rize'ye geçecek.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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