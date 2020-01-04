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04 Ocak 2020, Cumartesi
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: Gitmek istemiyorum

Younes Belhanda: Gitmek istemiyorum

Cimbom'un devre arasında kaynak oluşturmak için satmayı düşündüğü aynı niyette değil.

Cimbom'un devre arasında kaynak oluşturmak için satmayı düşündüğü aynı niyette değil. Faslı futbolcu "'da iki şampiyonluk kazandım. Burada mutluyum. Ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.

  1. 4.1.2020
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