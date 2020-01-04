Cimbom'un devre arasında kaynak oluşturmak için satmayı düşündüğü Younes Belhanda aynı niyette değil.
Cimbom'un devre arasında kaynak oluşturmak için satmayı düşündüğü Younes Belhanda aynı niyette değil. Faslı futbolcu "Galatasaray'da iki şampiyonluk kazandım. Burada mutluyum. Ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Younes Belhanda: Gitmek istemiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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