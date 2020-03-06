Liverpool'un yıldıız Naby Keita'nın kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti!
Gine'nin başkenti Konakri'ye yakın bir bölge olan Tmbo'da meydana gelen kazada toplam şöforle birlikte 9 futbolcu hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında Liverpool'un yıldız futbolcusu Naby Keita'nın kendisi gibi futbolcu olan kuzeninin de yer aldığı ortaya çıktı.
Gine'de ikinci ligde bulunan Etoile de Gine Futbol Takımı'nı taşıyan otobüs kaza yaptı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un orta saha oyuncusu Naby Keita'nın kuzeni Almamy Keita'nın da kazada hayatını kaybeden isimler arasında yer aldığı doğrulandı.
OTOBÜSTE 27 KİŞİ BULUNUYORDU
İtalyan basınına göre; araçta 22 futbolcu olmak üzere 27 kişi bulunuyordu.
Kazada şoförle birlikte 9 futbolcu hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden isimler arasında Liverpool forması giyen Naby Keita'nın kuzeni de vardı.
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