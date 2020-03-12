Visca: İnşallah çeyrek final oynayacağız - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Visca: İnşallah oynayacağız

Visca: İnşallah çeyrek final oynayacağız

'i Kopenhag karşısında galibiyete taşıyan penaltı golünü kaydeden , maç sonu yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Fazla pozisyon bulamadık ama en önemlisi kazandık ve gol yemedik. Avantajlıyız. Savaşacağız. İnşallah oynayacağız" diye konuştu.

Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol , son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Kopenhag'ı 1-0 mağlup edip rövanş öncesi avantaj yakaladı. Maçın 88. dakikasında penaltıdan attığı golle turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren , çeyrek finale yükselmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Boşnak futbolcu şu ifadeleri kullandı:

Zor bir maç olacağını biliyorduk. Kopenhag iyi bir takım. Sahada kompakt bir şekilde duruyorlar. Fazla pozisyon bulamadık ama en önemlisi kazandık ve gol yemedik. Avantajlıyız. Savaşacağız. İnşallah oynayacağız.

Visca, rövanş maçı için ekibini yaptığı erteleme başvurusu hakkında ise, "Önümüzdeki hafta ne olacak bilmiyoruz. Biz sadece maçları düşünüyoruz. Bugün çok taraftar vardı, herkese çok teşekkür ediyorum buraya geldikleri için. İnşallah çeyrek finalde daha da dolu olacak tribünler" dedi.

AVRUPA'DA 13. GOLÜNÜ ATTI
Kopenhag filelerini de havalandıran Visca, Avrupa'daki gol sayısını 13'e çıkardı. Bu alanda takımının en skorer ismi olan Boşnak oyuncuyu 3'er golü bulunan Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2'şer golle de İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip ediyor.

Başakşehir'in diğer 6 golünde ise , Danijel Aleksic, , Stefano Napoleoni, ve Doka Madureira imzası bulunuyor.

  1. 12.03.2020
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