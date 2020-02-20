Bayer Leverkusen - Porto UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu ilk maçında Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen, Portekiz ekiplerinden Porto ile karşı karşıya gelecek. Seyir zevki ve mücadele temposu yüksek geçmesi beklenen karşılaşmanın ne zaman, nerede ve saat kaçta oynanacağı merak ediliyordu... Peki, Bayer Leverkusen - Porto UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ayrıntılar ve maça dair bilgiler fotomac.com.tr'de...
UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda ilk maçlar oynanacak... Bu kapmsamda Amanya temsilcisi Bayer Leverkusen ile Portekiz takımlarından Porto kozlarını paylaşacak. Mücadelenin yayın bilgilerini öğrenmek isteyenler arama motorlarına 'Bayer Leverkusen Porto UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?' şeklinde sorular yazıyor. İşte bu soruların yanıtları...
Bayer Leverkusen - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bayer Leverkusen - Porto, UEFA Avrupa Ligi maçı 20 Şubat'ta Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Mücadelenin başlama saati 23:00.
MUHTEMEL İLK 11'LER:
Bayer Leverkusen: Tah, S. Bender, Tapsoba; Weiser, Aranguiz, L. Bender, Wendell; Havertz, Diaby; Volland.
Porto: Marchesin; Wilson Manafa, Mbemba, Ivan Marcano, Alex Telles; Corona, Sergio Oliveira, Uribe, Nakajima; Marega, Tiquinho.
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 11:28
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Bayer Leverkusen - Porto UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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