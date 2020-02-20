Bayer Leverkusen - Porto UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda ilk maçlar oynanacak... Bu kapmsamda Amanya temsilcisi Bayer Leverkusen ile Portekiz takımlarından Porto kozlarını paylaşacak. Mücadelenin yayın bilgilerini öğrenmek isteyenler arama motorlarına 'Bayer Leverkusen Porto UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?' şeklinde sorular yazıyor. İşte bu soruların yanıtları...

Bayer Leverkusen - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayer Leverkusen - Porto, UEFA Avrupa Ligi maçı 20 Şubat'ta Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Mücadelenin başlama saati 23:00.

MUHTEMEL İLK 11'LER:

Bayer Leverkusen: Tah, S. Bender, Tapsoba; Weiser, Aranguiz, L. Bender, Wendell; Havertz, Diaby; Volland.

Porto: Marchesin; Wilson Manafa, Mbemba, Ivan Marcano, Alex Telles; Corona, Sergio Oliveira, Uribe, Nakajima; Marega, Tiquinho.