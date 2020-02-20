Bayer Leverkusen - Porto UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Bayer Leverkusen - Porto UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Bayer Leverkusen - Porto UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

son ilk maçında Almanya temsilcisi , Portekiz ekiplerinden ile karşı karşıya gelecek. Seyir zevki ve mücadele temposu yüksek geçmesi beklenen karşılaşmanın ne zaman, nerede ve saat kaçta oynanacağı merak ediliyordu... Peki, Bayer Leverkusen - Porto UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ayrıntılar ve maça dair bilgiler fotomac.com.tr'de...

son 'nda ilk maçlar oynanacak... Bu kapmsamda Amanya temsilcisi ile Portekiz takımlarından kozlarını paylaşacak. Mücadelenin yayın bilgilerini öğrenmek isteyenler arama motorlarına ' UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?' şeklinde sorular yazıyor. İşte bu soruların yanıtları...

Bayer Leverkusen - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayer Leverkusen - Porto, UEFA Avrupa Ligi maçı 20 Şubat'ta Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Mücadelenin başlama saati 23:00.

MUHTEMEL İLK 11'LER:

Bayer Leverkusen: Tah, S. Bender, Tapsoba; Weiser, Aranguiz, L. Bender, Wendell; Havertz, Diaby; Volland.

Porto: Marchesin; Wilson Manafa, Mbemba, Ivan Marcano, ; Corona, Sergio Oliveira, Uribe, Nakajima; Marega, Tiquinho.

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 11:28
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