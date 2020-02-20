Ludogorets Inter UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda heyecan bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Bulgaristan'ın güçlü takımlarından Ludogorets, sahasında İtalyan devi Inter'i konuk ediyor. Peki, Ludogorets-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları bu akşam start alıyor. Bulgaristan temsilcisi Ludogorets, Razgrad'da İtalya Serie A ekiplerinden Inter'i konuk ediyor. Bulgar ekibi güçlü rakibi karşısında avantajlı bir skor almanın peşinde...
LUDOGORETS-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ludogorets'in sahasında Inter'i ağırlayacağı maç TSİ 20.55'te başlayacak ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Ludogorets (4-2-3-1): Iliev, Cicinho, Moti, Terziev, Nedyalkov, Dyakov, Anicet, Jorginho, Marcelinho, Wanderson, Keseru
Inter (3-5-2): Padelli, Godin, Ranocchia, D'Ambrosio, Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi, Martinez, Sanchez
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 11:00
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Ludogorets Inter UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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