Ludogorets Inter UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Ludogorets-Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ludogorets Inter Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ludogorets Inter UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

32 Turu'nda heyecan bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. 'ın güçlü takımlarından Ludogorets, sahasında İtalyan devi Inter'i konuk ediyor. Peki, Ludogorets-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

32 Turu ilk maçları bu akşam start alıyor. temsilcisi Ludogorets, Razgrad'da İtalya Serie A ekiplerinden Inter'i konuk ediyor. Bulgar ekibi güçlü rakibi karşısında avantajlı bir skor almanın peşinde...

LUDOGORETS-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ludogorets'in sahasında Inter'i ağırlayacağı maç TSİ 20.55'te başlayacak ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Ludogorets (4-2-3-1): Iliev, Cicinho, Moti, Terziev, Nedyalkov, Dyakov, Anicet, Jorginho, Marcelinho, Wanderson, Keseru

Inter (3-5-2): Padelli, Godin, Ranocchia, D'Ambrosio, Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi, Martinez, Sanchez

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 11:00
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