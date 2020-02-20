Ludogorets Inter UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları bu akşam start alıyor. Bulgaristan temsilcisi Ludogorets, Razgrad'da İtalya Serie A ekiplerinden Inter'i konuk ediyor. Bulgar ekibi güçlü rakibi karşısında avantajlı bir skor almanın peşinde...

LUDOGORETS-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ludogorets'in sahasında Inter'i ağırlayacağı maç TSİ 20.55'te başlayacak ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Ludogorets (4-2-3-1): Iliev, Cicinho, Moti, Terziev, Nedyalkov, Dyakov, Anicet, Jorginho, Marcelinho, Wanderson, Keseru

Inter (3-5-2): Padelli, Godin, Ranocchia, D'Ambrosio, Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi, Martinez, Sanchez